Johdanto

Jotta voitaisiin lisätä tietoisuutta ja avoimuutta geeniperäisten mRNA-rokotteiden vaikutuksista hedelmällisyyteen sekä syntymää edeltävään ja vastasyntyneen terveyteen, NORTH-ryhmä on koordinoinut asiasta huolestuneiden ammattilaisten yhteydenottoa seuraaviin tahoihin:

Synnytys- ja naistentautien erikoislääkärit ja -hoitajat (Ob-Gyn).

Kätilöt

Hedelmöityshoitoklinikat ja siellä työskentelevät ammattilaiset

Sperma- ja kudospankit jne.

Monet ammattilaiset, jotka työskentelevät muun muassa synnytys- ja naistentautien, kätilötyön ja hedelmöityshoitojen parissa, ovat ilmoittaneet huolestuttavista havainnoista omalla alallaan, kuten keskenmenoista, kohtukuolemista, raskauskomplikaatioista, hedelmättömyyden lisääntymisestä ja kuukautishäiriöistä.

Tämän kirjeen laatimiseen ovat osallistuneet useiden maiden ammattilaiset, joilla on asiantuntemusta muun muassa synnytys- ja naistentautien, molekyylibiologian ja lisääntymisbiologian, hedelmättömyyden ja IVF:n, perinataaligenetiikan, kätilötyön ja psykologian aloilta. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että mRNA-rokotteiden tapauksessa on rikottu lääketieteen etiikkaa, hylätty varovaisuusperiaate, ja lisäksi asianmukainen lääketurvatoiminta on puuttunut.

Kirje on laadittu siten, ettei se aiheuta voimakkaita reaktioita vastaanottajassa. Uskomme, että kunnioittava ja ymmärtävä sävy viestinnässä on tärkeää sekä vastaanottajalle että kirjeen lähettäjälle.

Kirje on saatavilla englanninkielisenä NORTH Groupin verkkosivustolla, ja se jaetaan myös muilla kielillä sitä mukaa, kun se on saatavilla.

Voit ladata kirjeen, muokata sitä ja kääntää sen omalle kielellesi. Voit lähettää kirjeen asianomaisille ammattilaisille omissa tai organisaatiosi nimissä. Jos lähetät kirjeen NORTH Groupin nimissä ja/tai logon kanssa, sen sisällön on pysyttävä muuttumattomana lukuun ottamatta käännösten mukauttamista. Pyydämme lähettämään kaikki saadut vastaukset osoitteeseen contactus@northgroup.info tai voit pyytää henkilöitä lähettämään vastaukset tähän sähköpostiosoitteeseen

Avoin kirje lisääntymisterveyden ammattilaisille

Hyvä Kollega,

Lisääntymisterveyden etulinjassa työskentelevänä lääketieteen ammattilaisena roolinne naisten, syntymättömien lasten ja tulevien sukupolvien elämän turvaamisessa on korvaamaton. Ammattikoulutuksenne, kokemuksenne ja sitoutumisenne näyttöön perustuvaan hoitotyöhön antavat teille keskeisen näkökulman, jonka avulla voitte havaita esiin nousevat riskit.

Tässä hengessä pyydämme teitä kunnioittavasti tutkimaan vakavia turvallisuusongelmia, jotka ovat tulleet esiin geeniperäisten COVID-19 mRNA-rokotteiden osalta, erityisesti suhteessa lisääntymistuloksiin. Nämä huolenaiheet eivät ole spekulatiivisia, vaan perustuvat havaittuihin poikkeavuuksiin, sääntelyn epäjohdonmukaisuuksiin ja julkaistuihin tieteellisiin tietoihin. Niitä pahentaa se, että tähän uuteen geeniperäiseen teknologiaan perustuvat tuotteet, joita käytettiin COVID-19-rokotteessa, vapautettiin genotoksisuustestistä. Tämä ei johdu niiden koostumuksesta, vaikutusmekanismista tai farmakodynaamisista/kineettisistä ominaisuuksista, vaan yksinkertaisesti sääntelyn määritelmästä, jonka mukaan tartuntatauteihin tarkoitetut rokotteet vapautetaan tällaisesta testauksesta.

Nämä havainnot on koonnut ja analysoinut NORTH Group - maailmanlaajuinen, monialainen ryhmä, jota tukee yli 1000 eri alan ammattilaista. Tukijoissa on esim. lääkäreitä, sairaanhoitajia, tieteentekijöitä, lakimiehiä ja vaaleilla valittuja edustajia.

NORTH Group on lähettänyt Huolenilmauskirjeen ja Yleistajuisen tiedekoosteen pääministereille ja terveysministereille 24 maassa vaatien:

COVID-19-modifioitujen mRNA-rokotteiden käytön välitöntä keskeyttämistä ja tuotteiden takaisinvetoa.

Riippumatonta ja avointa selvitystyötä niiden hyväksymisestä ja käytöstä.

Tieteelliset todisteet, jotka osoittavat kiistattomasti, ettei ihmisen DNA:lle aiheudu vahinkoa.



Pyydämme teitä tarkastelemaan NORTH Groupin toimittamia tietoja keskittyen vahvasti väestön turvallisuuteen.



Esittämämme erittäin vakavat huolenaiheet liittyvät COVID-19-modifioitujen mRNA-rokotteiden valmistusprosessiin ja laadunvalvontaan sekä niiden viranomaishyväksyntään. Terveys- ja lääkevalvontaviranomaiset sekä poliitikot ovat olleet piittaamattomia tiedottamaan geneettisiin rokotteisiin liittyvistä tunnetuista riskeistä, mukaan lukien modifioidut mRNA-tuotteet, jotka on valmistettu käyttäen plasmidi-DNA-malleja. Turvallisuusseurannan ja laadunvalvonnan läpinäkyvyyden puute on herättänyt suurta kansainvälistä huolta niiden asianmukaisesta täytäntöönpanosta, erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

Suunnittelu, valmistusprosessi ja laadunvalvonta.

Ennennäkemättömät puutteet sääntelyssä, kuten se, että markkinoille saatettavalle tuotteelle ei vaadita kliinistä tutkimusta, vaikka valmistusprosessia on muutettu alkuperäisen kliinisen tutkimuksen jälkeen.

Pfizerin ja Modernan myymissä lopullisissa lääkevalmisteissa oli vaihtelevia määriä transfektiokykyistä plasmidi-DNA:ta, joka monissa tapauksissa ylitti huomattavasti viranomaisrajat.

Pfizerin COVID-19-rokotteessa oli ilmoittamattomia, onkogeenisiä SV40-promoottori-/vahvistajasekvenssejä, jotka sittemmin tunnistettiin rokotteen vastaanottajien verestä. Sekvensseihin kuuluu SV40 Nuclear Targeting Sequence, joka on suunniteltu kuljettamaan siihen liittyvää DNA:ta solun tumaan.

Aiempia säädettyjä raja-arvoja, jotka koskevat rokotteiden jäännös-DNA:ta, ei pitäisi soveltaa LNP:hen kapseloituun DNA:han, sillä se siirtyy tehokkaasti soluihin.



Kuten historia on toistuvasti osoittanut, ulkoiset paineet - taloudelliset, poliittiset tai institutionaaliset - voivat hämärtää tieteellistä arvostelukykyä. Vain perusteellisen ja läpinäkyvän tutkimuksen ja vuoropuhelun avulla lääketiede voi säilyttää objektiivisuutensa ja palvelemiemme ihmisten luottamuksen.



Viime vuosina terveydenhuollon ammattilaiset ovat joutuneet mahdottomiin asemiin, sillä ohjeita on muutettu nopeasti, ja poliittiset ja yhteiskunnalliset paineet ovat olleet voimakkaita. Ymmärrämme, että kysymysten esittäminen, puhumattakaan mielipiteiden ilmaisemisesta, on usein johtanut hiljaisuuteen tai rangaistuksiin.



Vaikka havaintomme kyseenalaistaisivat vallitsevat käsitykset, hoitovelvollisuutemme edellyttää, että tarkastelemme uusia tietoja avoimin ja kriittisin mielin.



NORTH Groupin tieteellinen yhteenveto herättää vakavia huolenaiheita, joihin gynekologien, synnytyslääkäreiden, kätilöiden, hedelmällisyysasiantuntijoiden, kudos- ja sukusolupankkien jne. on kiinnitettävä huomiota. Näitä ovat mm:

Lipidinanopartikkelien (LNP) biodistribuutio lisääntymiselimiin ja istukan läpäisevyys.

mRNA:n ja LNP-lipidien siirtyminen solunulkoisiin vesikkeleihin/eksosomeihin ja leviäminen edelleen.

Viruksesta tai rokotteesta peräisin olevan piikkiproteiinin toksisuus sukupuolirauhasille, sukusoluille tai sikiölle.

Altistuminen LNP:iin pakatulle jäännös-DNA:lle

Jäännös-DNA:n siirtyminen tumaan.

Riski vieraan DNA:n integroitumisesta ihmisen genomiin.

Ammattilaisina olette varmasti samaa mieltä siitä, että eettinen velvollisuutemme on vaatia varovaisuusperiaatteen tiukkaa noudattamista erityisesti raskaana olevien naisten ja lasten osalta. Modifioitujen mRNA-rokotteiden pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta, eikä farmakokineettisiä tutkimuksia ole tehty. Emme tiedä varmuudella, millaisia vaikutuksia modifioiduilla mRNA-rokotteilla voi olla naisten ja miesten hedelmällisyyteen, raskauteen, sikiön kehitykseen ja syntyvien lasten lyhyen tai pitkän aikavälin terveyteen.



Kudoslaitoksilla ja sukusolupankeilla on erityisiä turvallisuutta ja jäljitettävyyttä koskevia vaatimuksia. Jäljitettävyyden on oltava täydellinen ja tiedot on arkistoitava. Vakavista haittavaikutuksista on ilmoitettava ja tarvittaessa solut tai kudokset on poisvedettävä. Sukusolujen ja alkioiden käyttöä säännellään myös lainsäädännöllä, ja esimerkiksi geneettisesti muunnettujen sukusolujen tai alkioiden käyttöä voidaan rajoittaa.



Kliininen näkemyksenne on korvaamaton varhaisten signaalien tunnistamisessa. Jos olette havainneet muutoksia - vaikka ne olisivat hienovaraisia tai vaikeasti tulkittavia - kehotamme teitä kertomaan niistä. Yhdessä voimme puolustaa lääketieteen periaatteita ja suojella tulevia sukupolvia.



Oletteko COVID-19-rokotteiden käyttöönoton jälkeen havainneet poikkeavuuksia tai epätavallisia muutoksia seuraavissa asioissa:

Syntyvyys, keskenmenot, kuolleena syntyminen, istukkapoikkeavuudet, synnytyksen jälkeinen verenvuoto, sikiön epämuodostuma, sikiön sydämen sykkeen poikkeavuus, sikiön sydänpysähdys, raskaudenaikainen verenvuoto, ennenaikainen synnytys, SGA, PE, ylikierteinen napanuora, istukan verihyytymät, muut raskauskomplikaatiot?

Vastasyntyneiden tehohoitoon joutuminen, selittämättömät vastasyntyneiden kuolemat, vastasyntyneiden aivohalvaukset?

Epänormaalit papa-analyysit, kuukautisten poikkeavuudet, epänormaali kohdun verenvuoto, lisääntymiselinten syöpä, rintasyöpä, hedelmättömyys, munasarjojen ja kivesten toiminta?

Munasolujen, siittiöiden ja alkioiden laatu, munasolujen kypsyys, hedelmöittyminen, alkion jakautuminen / blastokystin muodostuminen, alkion pysähtyminen, implantaation epäonnistuminen, preimplantaatio-geneettinen testaus (PGT), sukusolujen luovuttajien hylkäämisaste tai tarve lieventää luovuttajien hyväksymiskriteerejä?



Olisimme kiitollisia kuullessamme lisää havainnoistanne, joten pyydämme ottamaan yhteyttä. Voitte halutessanne tehdä sen myös anonyymisti. Kunnioitamme luottamuksellisuutta tinkimättä ja ehdottomasti.



Uskomme, että lääkkeiden hyväksymis- ja sääntelyjärjestelmä on rikki ja että yleiset taloudelliset ja poliittiset intressit sekä pandemian pelko johtivat siihen, että modifioidut mRNA-rokotteet hyväksyttiin ennenaikaisesti ennen kuin niiden turvallisuus oli osoitettu. Kriittistä on, että tämä hätiköity ja mielivaltainen hyväksymisprosessi on avannut portit useiden modifioitujen mRNA-tuotteiden vähemmän tiukalle hyväksymiselle - mukaan luettuna hiljattain hyväksytty itsevahvistuva mRNA-rokote Kostaive COVID-19:tä varten. Tämä uusi teknologia tuo mukanaan yhä lisää geneettisen riskin tasoja, joita ei ole selvitetty.



Euroopan unioni pyrkii kovaa vauhtia siihen, että uudet rokotteet otetaan käyttöön 100 päivän kuluessa, mikä on mahdotonta silloin, kun turvallisuus on asianmukaisesti testattu. Ihmisiä ei pitäisi alistaa kokeiluihin. Vaadimme lääketieteen eettisten periaatteiden korkeimman tason palauttamista, jotta voimme suojella sekä potilaitamme että ammatillista riippumattomuuttamme. Todistustaakka tuotteen turvallisuudesta ei kuulu meille ammattilaisille tai kansalaisille vaan tuotteen valmistajalle ja lääkealan sääntelyviranomaiselle.



Nyt tekemämme päätökset muokkaavat lisääntymisterveyden ja lääketieteen etiikan tulevaisuutta vuosikymmeniksi eteenpäin. Uskomme, että työskentelemällä yhdessä rohkeuden ja avoimuuden pohjalta voimme auttaa palauttamaan alamme korkeimmat standardit hoidon ja vastuunkannon osalta.



Haluamme kiittää teitä ajastanne ja kiinnostuksestanne. Toivomme, että voimme jatkaa keskustelua tästä tärkeästä asiasta yhdessä.



Kunnioittavasti,



Allekirjoitus

Etunimi Sukunimi

NORTH Group

https://www.northgroup.info/